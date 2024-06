Al Mugello Roberts vince in Moto2, settimo Vietti

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Lo statunitense Joe Roberts (Kalex) con il tempo di 22’24″411 ha vinto il GP del Mugello precedendo, in volata, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex) di soli 67 millesimi. Terzo Alonso Lopez (Boscoscuro, +0″934), quarto Sergio Garcia (Boscoscuro, +1″192), quinto il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro, +1″253). Sesta posizione per Aron Canet (Kalex, +1″859), settimo Celestino Vietti (Kalex, +2″618), ottavo Izan Guevara (Kalex, +3″349), nono il thailandese Somkhiat Chantra (Kalex, +3″450), decimo Marcos Ramirez (Kalex) a quasi sei secondi. Arbolino 16°, Foggia 20°, Pasini 26°. Caduto Fermin Aldeguer che si allontana in classifica da Garcia e Roberts.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).