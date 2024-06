Meritocrazia Italia, congresso nazionale ‘Network cresce dove cittadinanza conta’

Si è appena conclusa a Ischia, all’Hotel Continental, la Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia, che ha riunito insieme la dirigenza proveniente da tutta l’Italia, in uno a numerosi nuovi associati e simpatizzanti, per fare il punto della situazione e decidere la data, la location e le tematiche del 6° Congresso Nazionale. Il confronto è stato ampio e partecipato, da persone venute da tutta l’Italia, con tanti e vari temi posti in discussione: dall’Europa dei popoli alle effettive esigenze del Paese, dal bilanciamento tra i poteri dello Stato alla impellenza della sfida ecologica e della tutela ambientale, dalla tematica della sostenibilità ad ampio raggio alla tutela del lavoro e rilancio dell’occupazione, dalle politiche giovanili alla sfida dell’Intelligenza Artificiale e della tecnologizzazione imperante.

Dopo una due giorni di dibattito ed approfondimento sul percorso di Meritocrazia e sulla definizione del programma che rifletterà le linee dell’impegno politico finora messo in atto ed i propositi di lavoro per il prossimo futuro, la Direzione Nazionale ha deciso che il 6° Congresso Nazionale si svolgerà a Roma, dal 17 al 19 ottobre 2024, con il seguente titolo: “MI: il Network che cresce, dove la cittadinanza conta”. Il Congresso sarà, come sempre, articolato in due sessioni principali alternate a due corner tematici, in cui si alterneranno sul palco rappresentanti di spicco del mondo politico, accademico, imprenditoriale, associativo e istituzionale.

La prima sessione avrà titolo “Le aspettative del Paese reale”, per riportare il piatto della bilancia sulle esigenze effettive dei cittadini, mentre il primo corner avrà ad oggetto il seguente tema “la visione del sECOlo”, per affrontare il nodo della sfida climatica, ambientale, ecologica ed economica nei suoi vari risvolti e declinazioni ad ampio raggio. La seconda “diversamente europei” con l’obiettivo di introdurre il tema della nostra appartenenza unionale e della capacità di visione alternativa sull’Europa dei popoli, ma anche la tematica centrale delle diversità umane, della bellezza delle disAbilità, alla strettoia delle differenze di genere, di opportunità, di culture, mentre il secondo corner tematico avrà il titolo “Ricerchiamoci”, per porre il focus sull’importanza della ricerca scientifica nei vari ambiti, così come quella umanistica sulla centralità della persona e sulla visione interrelazione in un mondo sempre più virtuale. La Direzione Nazionale si è quindi chiusa con il confronto tra Coordinamenti regionali e Ministri, e con le conferme e le nuove nomine dei vertici dell’associazione. Sono state due giornate di lavoro ricche ed articolate, che si sono rivelate un efficace momento di confronto, approfondimento e stimolo per ulteriori sviluppi di ricerca e di perseguimento degli obiettivi posti da Meritocrazia Italia.

(ADNKRONOS)