UE, Giacomelli (EY): “In arrivo obbligo rendicontazione di sostenibilità per 50mila aziende”

“Siamo in un momento di evoluzione normativa fortissima, potremmo dire uno tsunami normativo per le aziende. Le aziende impattate dalla direttiva europea che impone una rendicontazione di sostenibilità, al momento sono circa 11.000 ma diventeranno più di 50.000 con la prossima direttiva che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro quest’estate”. Lo ha dichiarato Roberto Giacomelli, responsabile del team Climate Change and Sustainability Services di EY, a margine della presentazione del Rapporto di sostenibilità 2023 del CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati.

(ADNKRONOS)