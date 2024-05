Tram Sir2 e Sir3: modifiche alla viabilità di via Tommaseo e via Gozzi

Gli interventi, per la linea tranviaria Sir2, che ha previsto lo spostamento della condotta del gas metano per la risoluzione delle interferenze lungo la nuova linea, nel tratto di via Niccolò Tommaseo compreso tra via G. Gozzi e via C. Goldoni, si sono conclusi il 29 marzo 2024.

Nell’ambito dell’appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria Sir3, vengono realizzate delle vie guidate nel tratto di via Niccolò Tommaseo compreso tra viale Della Pace e via Gozzi.

Principali provvedimenti di viabilità

Dal 3 giugno al 31 ottobre 2024, è prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione nei seguenti tratti stradali:

via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra viale Della Pace e via Gozzi, con questa direzione di marcia;

via Carlo Rezzonico, tratto compreso tra via N. Tommaseo e via G. Berchet, con questa direzione di marcia;

via Enrico Berliguer, tratto compreso tra via L. Piccinato e via N. Tommaseo, con questa direzione di marcia.

Ordinanza completa