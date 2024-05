‘La Penna d’Oca del Campidoglio 2024’, Pionati ritira premio per Gr Rai e RadioUno

Nella splendida cornice della sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati consegnati i premi “La penna d’oca del Campidoglio” 2024 per l’impegno dimostrato in difesa dell’ambiente e degli animali. Tanti i premiati nelle diverse categorie, dal giornalismo alle scuole, dal mondo finanziario alle istituzioni fino alle forze dell’ordine e al mondo dell’arte. Di particolare significato il premio assegnato a Gr Rai e RadioUno per la crescita della programmazione dedicata ai temi dell’ambiente e alla tutela degli animali. A ritirare il riconoscimento il Direttore Francesco Pionati che ha garantito agli organizzatori un impegno sempre maggiore del servizio pubblico su questo terreno assicurando un aumento della programmazione tematica nel palinsesto 24/25.

“Dal modo con il quale difendiamo le nostre risorse ambientali e tuteliamo il benessere degli animali -ha dichiarato Pionati- si può giudicare il grado di civiltà di una società moderna. Ritiro il premio a nome di tutta la mia straordinaria redazione, motivatissima come me su questi temi”, sottolinea.

(ADNKRONOS)