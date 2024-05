Bankitalia: parterre de roi da Panetta, tra habitués e new entry oltre 500 ospiti

Parterre de roi alle Considerazioni finali de governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, le prime del mandato da banchiere centrale iniziato lo scorso novembre. L’atteso appuntamento annuale a via Nazionale come di consueto ha catalizzato il gotha della finanza, dell’impresa italiana, civil servant di lungo corso, sindacalisti e, tra gli altri, anche un pizzico di politica. Oltre 500 ospiti tra habitués e new entries, come nel caso del neo presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Torna invece in sale ben note l’ex premier, ex presidente della Bce ed ex governatore di Bankitalia Mario Draghi, ormai alle battute finali del rapporto sulla competitività europea commissionatogli dal presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen da presentare al Consiglio Ue subito dopo le elezioni di giugno.

Dall’amministratore delegato di Intesa Sp Carlo Messina al direttore generale di Iccrea Banca Mauro Pastore, il mondo del credito è presente in tutte le sue declinazioni a Palazzo Koch. Tra gli invitati anche l’ad di Unicredit Andrea Orcel, il presidente di Intesa Sp Gian Maria Gros Pietro, il ceo di Banca Mediolanum Massimo Doris, il presidente di Cassa depositi e prestiti Giovanni Gorno Tempini. Presenti poi ex ministri dell’Economia che oggi ricoprono ruoli apicali: il presidente di Unicredit Pier Carlo Padoan, il chairman corporate J.P. Morgan Vittorio Grilli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ex Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco e Giulio Tremonti oggi presidente della commissione Esteri alla Camera. Avvistato anche il senatore e responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

La lista dei volti noti è lunga e va dall’industria al sindacato: in sala c’è infatti anche il presidente Stellantis John Elkann e non troppo distante il leader della Cgil Maurizio Landini. Tra gli economisti e gli eurocrati, si segnala il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica Carlo Cottarelli, l’ex brussellese della Dg Ecfin Marco Buti oggi docente all’Istituto Universitario Europeo di Firenze e direttore generale della Commissione Europea Mario Nava.

Tanti banchieri in grisaglia ma anche donne di peso alle Considerazioni finali di Panetta. Tra i presenti, la presidente dell’Ania, l’Associazione nazionale fa le imprese assicuratrici, Maria Bianca Farina; l’ex ministro della Giustizia Paola Severino; l’ex direttrice Rai Anna Maria Tarantola; Margherita Cassano prima presidente donna della Corte suprema di Cassazione e l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. A Palazzo Koch, tra gli altri, anche la presidente Tim Alberta Figari; la presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari; la presidente di Rev società di gestione crediti Maria Teresa Bianchi e la presidente della commissione di garanzia sullo sciopero Paola Bellocchi.

(ADNKRONOS)