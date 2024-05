L’assessora alle politiche abitative presenta l’accordo di programma sottoscritto con la Regione Veneto per il progetto di co-housing “Coabitare per l’autonomia” e illustra le iniziative che riguardano il co-housing, con numeri e opportunità offerte da questo strumento di contrasto a una parte delle emergenze abitative, in conferenza stampa:

mercoledì 29 maggio 2024, ore 11:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

