Benessere: tra sapori e sostenibilità

Un viaggio itinerante tra gusto, natura e cura del corpo

L’antico aforisma latino di Giovenale, “Mente sana in corpo sano“, ci ricorda quanto sia strettamente intrecciato il benessere fisico e mentale. Domenica 9 giugno, immergiti in un’esperienza unica che celebra l’equilibrio perfetto tra mente e corpo, attraverso un evento che combina l‘arte del benessere e la qualità alimentare. Iniziando la giornata con una colazione con prodotti di pasticceria artigianale, ci avventureremo insieme in un incantevole percorso a piedi di 2 km, che ci porterà alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. Qui, tradizione e innovazione si incontrano, creando un dialogo che valorizza l’attenzione alla qualità e il rapporto di fiducia con il consumatore.

L’evento è realizzato dalle Categorie Benessere e Alimentazione di Confartigianato Imprese Padova, nell’ambito del progetto EBAV “Mente sana in corpo sano”.

Alimentazione e Benessere: evento per valorizzare le tradizioni artigianali del Territorio

L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una corretta alimentazione e cura del corpo, essenziali per il benessere complessivo. Vogliamo valorizzare le aziende artigianali locali, che rappresentano la cultura e la tradizione di qualità del nostro territorio. Un’opportunità per favorire incontri e collaborazioni tra professionisti del benessere e del settore alimentare, creando una rete di contatti basata sulla fiducia. Ma non è tutto, desideriamo coinvolgere attivamente i partecipanti attraverso esperienze pratiche e ludiche, rendendoli protagonisti del loro benessere.

Programma dell’evento:

ore 08.30 – Ritrovo a Galzignano, con caffè di benvenuto c/o Pasticceria Bacelle , via Roma, n.62.

, via Roma, n.62. ore 09. 00 – Partenza camminata, con guida ambientale Elisa Bandiera.

ore 10.15 – Arrivo presso Azienda vitivinicola Il Pianzio

ore 10.25 – Defaticamento e stretching con Alessandro Masutti, Personal Trainer e Amministratore di PTLAB

di ore 10.45 – Inizio degustazione prodotti artigianali: olio, vino e prodotti locali. Intervento di Alessandro Di Flaviano , RUBRICALIMENTI

, ore 12.30 – Partenza per rientro a Galzignano, previsto arrivo ore 13.00 ca presso Pasticceria Bacelle.

Camminata livello turistico, lunghezza km 2ca

Relatori dell’evento

Elisa Bandiera: Guida ambientale escursionistica iscritta AIGAE con Certificazione Europea in Turismo Sostenibile.

Guida ambientale escursionistica iscritta AIGAE con Certificazione Europea in Turismo Sostenibile. Alessandro Masutti : Personal trainer, osteopata e chinesiologo.

: Personal trainer, osteopata e chinesiologo. Alessandro Di Flaviano: Esperto di Sicurezza Alimentare e autore del libro “La Scienza del Cibo”.

Questa giornata è pensata per chi desidera immergersi in un’esperienza che combina la bellezza della natura con i piaceri del palato e l’importanza del benessere fisico. Vieni a scoprire come il benessere possa essere vissuto e assaporato in un connubio perfetto tra sostenibilità e tradizione locale.

Prenota il tuo posto e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile che nutrirà sia il corpo che la mente:

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova – Categoria Benessere Rossella Piovan, tel. 349 3099447 – [email protected]

Confartigianato Imprese Padova – Categoria Alimentaristi Matteo Negri – Cell. 340 6829514 [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)