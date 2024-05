Via alle iscrizioni “Oscar Green, radici per il futuro”, entro il 30 giugno

Fino al 30 giugno sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Oscar Green “Radici per il futuro”, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato alla diciottesima edizione, il quale premia l’innovazione dei giovani in agricoltura. Per maggior informazioni rivolgersi ai nostri Uffici di Zona o visitare il sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione

Quest’anno il concorso sarà strutturato per fornire opportunità per i giovani agricoltori del domani: 6 categorie completamente riviste e una menzione speciale. La prima categoria “Campagna Amica” premia quei progetti che promuovono la cultura e i prodotti dell’agroalimentare italiano avvalendosi di nuove forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta e alla multifunzionalità. “Custodi d’Italia” dà risalto alle imprese che contribuiscono al presidio dei territori più marginali e più difficili. La categoria “Impresa Digitale e Sostenibile” valorizza quelle aziende che promuovono un modello di sviluppo rispettoso del pianeta attraverso l’applicazione di nuove tecnologie. “Coltiviamo Insieme” sono quelle imprese che creano reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola, in particolare con le scuole.

La categoria “L’Impresa che cresce” premierà le aziende che si distinguono per la crescita in termini di lavoro e opportunità per i territori. “E’ ancora Oscar Green” darà valore ai giovani che si sono iscritti nelle scorse edizioni di Oscar green e che hanno fatto crescere la loro impresa negli anni. Inoltre con la menzione speciale “Agri – Influencer” si rivolge a tutte quelle imprese che fanno uso dei nuovi canali di comunicazione per promuovere la propria impresa e per far conoscere l’agricoltura. Grazie al concorso si sono aggiunte alla nostra rete oltre 15000 imprese, un numero destinato ogni anno a crescere.

“Oscar Green è la grande occasione per presentare un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica e la tutela del territorio – afferma Enrico Parisi, Delegato Nazionale Coldiretti Giovani Impresa – Quest’anno abbiamo rinnovato le cinque categorie, introducendo ‘Coltiviamo Insieme’ che abbraccia il concetto di partenariato pubblico/privato, proprio a sottolineare il ruolo dell’agricoltore come promotore di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Un grande in bocca al lupo a tutti i giovani agricoltori che si iscriveranno al concorso e che renderanno speciale questo Oscar Green, basato sempre sulla trasparenza e sulla forza del nostro made in Italy”.

(Coldiretti Padova)