Università: allievi del corso di laurea magistrale di Scienze del Governo e Politiche pubbliche di Unipd a lezione in Consiglio regionale del Veneto

27 maggio 2024

(Arv) Venezia 27 mag. 2024 – Gli allievi del corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche’ del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova, guidati dal docente Filiberto Agostini, sono stati ricevuti a palazzo Ferro Fini dal segretario generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente. Sui banchi dell’assemblea consiliare gli studenti hanno preso consapevolezza del ruolo e dei compiti dei legislatori regionali, per poi approfondire – nella sala multimediale – la storia dell’istituzione regionale mediante il documentario ‘Una storia nella Storia – I primi 50 anni di vita della Regione”. Al centro dell’attenzione degli studenti e dei docenti sono stati, in particolare, gli anni della stagione di Tangentopoli e del traumatico passaggio da ‘prima’ a ‘seconda Regione’, che ha segnato la fine dei partiti tradizionali e impresso un nuovo corso alla politica. “L’incontro con i futuri esperti di scienza dell’amministrazione è ormai entrato nella tradizione del Consiglio veneto – commenta il segretario generale – La ‘lezione’, del tutto informale, rappresenta una bella opportunità per i giovani per scoprire e riflettere sulla storia di ieri e di oggi delle nostre istituzioni e sui processi di partecipazione democratica. E, al tempo stesso, è un momento significativo per l’istituzione e i suoi esponenti di dialogo e di confronto con giovani interessati ai processi di formazione e attuazione delle politiche pubbliche”.

(Regione Veneto)