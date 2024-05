Rinnovato il contratto nazionale di lavoro dell’area acconciatura, estetica e nuove attività del benessere.

Maggiori benefici per lavoratori e apprendisti, ingresso formale del settore toelettatura e soprattutto nuova indennità per lavoratrici vittime di violenza

Il 20 maggio scorso Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria l’accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica, scaduto il 31 dicembre 2022. Il CCNL quadriennale rinnovato scadrà il 31 dicembre 2026. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dal 20 maggio 2024.

Il CCNL Acconciatura – Estetica si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, e delle piccole e medie imprese dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e toelettatura di animali. L’accordo definisce un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 183 euro calcolato sul livello 3 che verrà erogato in quattro tranches:

70 euro dal 1° maggio 2024

50 euro dal 1° gennaio 2025

43 euro dal 1° gennaio 2026

20 euro dal 1° ottobre 2026

La nuova intesa, per il comparto artigiano nel Veneto, riguarda 7.979 imprese di acconciatura, m4.180 imprese dell’estetica e 362 di tolettatura animali, che impiegano più di 11.000

dipendenti.

A copertura dei 16 mesi di carenza contrattuale – 1° gennaio 2023 – 30 aprile 2024 – è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 80 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 20 maggio 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.

L’accordo riscrive la classificazione del personale con nuove figure, necessaria al fine di dare copertura contrattuale alle nuove attività che nel settore dell’acconciatura e dell’estetica si sono affermate sul mercato e devono quindi essere opportunamente inquadrate. Per la prima volta poi è stato definito nell’ambito del CCNL il quadro di figure professionali della toelettatura per animali, settore già da tempo ricompreso nella sfera di applicazione ma non ancora formalmente inserito

Particolarmente significativo l’introduzione del nuovo percorso retributivo nei confronti degli apprendisti, che potranno contare sugli scatti periodici di anzianità, con maturazione dal 1° ottobre ,2024. Infine si sottolinea un allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e ,dimissioni per i lavoratori inquadrati dal 1° al 3° livello.

Il rinnovo del contratto ha consentito di inserire anche un elemento particolarmente significativo per un comparto a composizione prevalentemente femminile: alla donne lavoratrici vittime di violenza l’accordo riconosce un periodo di aspettativa di 3 mesi (post periodo di congedo INPS) e la corresponsione di una indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione per due mesi consecutivi. Per quanto riguarda la parte normativa si segnala l’allungamento del periodo di preavviso per licenziamento e dimissioni, che passa dagli attuali dieci a venti giorni e l’aggiornamento della classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure.

(Confartigianato Imprese Padova)