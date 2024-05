La parola meditazione è ormai divenuta un mantra che sta coinvolgendo l’attenzione di molte persone, ambienti, gruppi, trasformandosi in pratiche e scuole in cui si insegna l’antica arte del meditare. Non riguarda solo una pratica di tipo religioso, una chiave di accesso al dialogo con il divino, ma una prassi con la quale ritrovare una certa forma di unità interiore e i conseguenti frutti di benessere fisico, psichico, relazionale. Il libro La possibile via. Meditazione e preghiera, curato da Antonio Bertazzo, propone un excursus, breve ma intenso, su questa tradizione cristiana. Il libro esce nella collana digitale open access Triveneto Theology Press della Facoltà teologica del Triveneto, settimo volume della sezione Theology.

Il libro è scaricabile gratuitamente, in formato pdf, dal sito www.fttr.it

La meditazione vanta una lunga, antica e profonda tradizione che coinvolge l’Oriente e l’Occidente. Essa non trova origini solo nelle pratiche religiose dell’antico Oriente, ma fa parte anche del patrimonio culturale di tutte le religioni storiche. Gli autori dei sei contributi che compongono il libro introducono agli aspetti teorici, esperienziali e pratici della meditazione cristiana: essa, pur condividendo forme e modalità condivise in altri sistemi religiosi, mantiene la sua finalità orientata a cogliere ed entrare in sintonia con la voce dello Spirito «che prega in noi» (Rm 8,22-27). La “possibile via” della meditazione cristiana, fra tradizione e attualità, è la ricerca di un cristianesimo non esteriore, fatto di regole e precetti, peraltro ormai passato, ma di un cristianesimo “altro” che riscopre la via meditativa.

Indice del volume. Presentazione di Antonio Bertazzo – Le mille e una meditazione. Sfide e risorse a partire dal contesto contemporaneo, dalla Lettera su alcuni aspetti della meditazione cristiana, e dal dialogo interreligioso (Giulio Osto) – La meditazione tra Oriente e Occidente. Sguardo sul presente (Lorella Fracassa) – La postura del cuore che prega, medita, contempla. Suggestioni a partire da alcuni autori della tradizione europea (Marzia Ceschia) – «Viene in aiuto e intercede» Osservazioni sull’azione dello Spirito nella preghiera cristiana, in merito a Rm 8,26-27 (Daniele La Pera) – Nuove religiosità e forme di meditazione (Antonio Bertazzo) – La meditazione è preghiera. Un laboratorio per provare e vivere (Giovanni Foffano)

Dati bibliografici

ANTONIO BERTAZZO (a cura), La possibile via. Meditazione e preghiera

Collana: Theology, 7

Editore: Triveneto Theology Press

Pagine: 155

ISBN 979-12-81328-10-5

Free download: https://www.fttr.it/wp-content/uploads/2024/05/TTP-Theology-07-La-possibile-via-Meditazione-e-preghiera_Bertazzo-Antonio.pdf

Tutte le pubblicazioni della collana digitale Triveneto Theology Press sono open access, in formato pdf, scaricabili gratuitamente dal sito www.fttr.it.

(Facoltà Teologica del Triveneto)