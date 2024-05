CRV – Agenda Istituzionale dal 27 al 31 maggio 2024

27 maggio 2024

(Arv) Venezia 27 mag. 2024 – L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione delle Commissioni consiliari permanenti secondo il seguente ordine: martedì 28 maggio, alle 14,30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente, per l’esame del Progetto di legge regionale n. 244 di iniziativa della Giunta regionale, “VENETO TERRITORIO SOSTENIBILE – Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”.

Mercoledì 29 maggio, alle 10,30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente, in seduta congiunta con la Terza Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno: consultazioni in merito al Progetto di legge regionale n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

A seguire, la Prima Commissione consiliare permanente proseguirà i propri lavori. Calendarizzato: progetto di legge n. 253 di iniziativa consiliare “Istituzione della ‘Giornata Regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social’”. Parere alla Sesta Commissione consiliare; Progetto di legge n. 263 di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”. Parere alla Sesta Commissione consiliare.

Alle 10,30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente, in seduta congiunta con la Prima Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno: consultazioni in merito al Progetto di legge regionale n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

A seguire, la Terza Commissione proseguirà i propri lavori a partire dalle 15. Calendarizzato: esame in sede referente in ordine al testo abbinato del Progetto di legge regionale n. 233 di iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”” (TESTO BASE) e del Progetto di legge regionale n. 229 di iniziativa consiliare “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 “Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi””; Illustrazione in sede referente, in ordine al testo unificato del Progetto di legge regionale n. 160 di iniziativa consiliare “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”” e del Progetto di legge regionale n. 162 di iniziativa consiliare “Disposizioni per l’agricoltura urbana e periurbana”; Esame in sede referente, in ordine al Progetto di legge regionale n. 180 d’iniziativa consiliare “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria”.

Alle 13, si riunisce la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: relazione in sede di acquisizione di informazioni, in ordine a “Informativa sullo stato di attuazione della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”; Progetto di legge regionale n. 253 di iniziativa consiliare – Istituzione della “Giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social”; Progetto di legge regionale n. 263 di iniziativa della Giunta regionale Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

Giovedì 30 maggio, alle 10,30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: PAGR n. 379 “Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Villamarzana (RO) ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 39/2017. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; Informativa da parte della Giunta regionale, in ordine all’Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; Rendicontazione n. 225 “Trasmissione rapporto statistico annuale sull’attività di cava – anno 2022”; Informativa da parte della Giunta regionale in ordine all’Aggiornamento del Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC).

