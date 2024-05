Corso rinnovo patentino fitosanitario dal 6 giugno

Il nostro Ufficio Formazione organizza un nuovo corso rinnovo patentino acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari, a parte dal 6 giugno, per la durata di 12 ore. Per l’iscrizione al corso contattare al più presto il nostro Ufficio Formazione allo 049 8997319,

Il corso verrà svolto al raggiungimento del numero minimo di allievi.

I documenti richiesti per l’iscrizione sono i seguenti:

il modulo iscrizione compilato in tutti i campi e firmato

compilato in tutti i campi e firmato 1 fototessera

2 marche da bollo da 16 euro

fotocopia della carta di identità e del codice fiscale dell’iscritto

e del codice fiscale dell’iscritto fotocopia della carta di identità e del titolare dell’azienda di riferimento

e del titolare dell’azienda di riferimento visura camerale dell’azienda di riferimento

dell’azienda di riferimento per chi è dipendente fotocopia della busta paga

MODALITA’: in PRESENZA c/o Coldiretti Padova – via della croce rossa, 32 35129 Padova

A PAGAMENTO 82 euro a persona, se eventualmente più persone della stessa ditta partecipanti, contattare il nostro Ufficio Formazione

A CHI E’ RIVOLTO: A tutti gli operatori che utilizzano prodotti fitosanitari

DURATA: 12 ORE con obbligo di frequenza di 10 ore

CALENDARIO e ORARI:

giorno data ore Giovedì 6-giu 8,30-11,30 Lunedì 10-giu 8,30-13,00 Venerdì 14-giu 8,30-13,00

(Coldiretti Padova)