Consultazione europea rivolta alle PMI

Regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili

Si informa che la Commissione europea sta valutando la necessità di rivedere il Regolamento (UE) n. 1007/2011 sull’etichettatura dei prodotti tessili, nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari (COM(2022) 141 final), per aggiornare le disposizioni attuali ed introdurre specifiche nei nuovi settori dell’etichettatura (ad esempio istruzioni per la manutenzione, origine, dimensioni) e per l’etichettatura fisica o digitale dei prodotti tessili.

Unioncamere del Veneto, in quanto membro della rete Enterprise Europe Network, leader del Consorzio Friend Europe e membro del Sector Group Textile, desidera promuovere alle imprese del nostro territorio la consultazione in oggetto che ha l’obiettivo di raccogliere opinioni e pareri dalle imprese, in modo particolare le PMI, che appartengono al settore tessile e moda. Ogni operatore interessato avrà la possibilità di rispondere al questionario proposto dalla Commissione, dando un contributo concreto.

Il questionario è compilabile on line a questo link entro e non oltre il 3 giugno 2024. Le informazioni inviate saranno trattate con la massima riservatezza ed i partecipanti non saranno identificati sulla base delle risposte fornite.

(Confartigianato Imprese Padova)