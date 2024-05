Comune di Padova: Festa della Repubblica 2024, le iniziative organizzate dalle Associazioni padovane

Numerose associazioni hanno risposto positivamente all’invito a realizzare iniziative dedicate alla Festa delle Repubblica, il prossimo 2 giugno, invito che era stato lanciato lo scorso 3 maggio dal Presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro e dal Sindaco di Padova.

La Festa della Repubblica è oramai anche la festa della nostra Costituzione democratica, che ne mette al centro i valori. Una Festa che sarà giustamente onorata con le consuete celebrazioni istituzionali, ma che questa iniziativa vuole allargare alla partecipazione di tutti i cittadini rendendoli protagonisti e non solo spettatori di iniziative di tipo culturale, sociale e sportivo ispirate ai valori incarnati dalla nostra Repubblica e dalla Costituzione.

Il presidente delle Fondazione Cariparo Gilberto Muraro commenta: “Con il Sindaco, abbiamo lanciato un appello alle associazioni padovane animati dal desiderio di stimolare la partecipazione popolare, perché il 2 giugno possa essere davvero la Festa di tutti i cittadini. Un’occasione per celebrare i diritti inviolabili della persona e i doveri inderogabili di solidarietà che sono al centro della nostra Costituzione. Grazie dunque a tutte le realtà che hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata, al Comune che si è confermato un partner prezioso, alla Prefettura che ha accolto il nostro stimolo e a tutte le – auspichiamo molte – persone che partecipando al ricco programma dei festeggiamenti sceglieranno di celebrare la Repubblica e i suoi, i nostri, valori democratici”.

LE INIZIATIVE IN CALENDARIO

Puppet Show “L’Inno di Mameli”

per bambini dai 3 ai 10 anni

In un dialogo divertente e frizzante tra attore e pupazzo, si spiegherà il significato dell’inno, la sua importanza e la sua storia. Sarà un’occasione per pensare in maniera originale al nostro inno e per i bambini per impararlo e cantarlo tutti insieme.

Verrà inoltre allestito un angolo creativo dove sotto la guida di un adulto si potranno creare coccarde tricolore e bandierine.

2 giugno ore 17:00 Piazzale di via Scuole 6, Padova (zona Guizza)

Informazioni e prenotazioni: [email protected]

A cura dell’Associazione Culturale TeatroPirata

***

Un Paese in costruzione. Dall’Unità alla Costituente, appuntamento con la Storia di Padova.

Un viaggio in cinque tappe (Monumento a Giuseppe Mazzini, Monumento al Mutilato, Chiesa degli Eremitani, Monumento “Resistenza e Liberazione” di Jannis Kounellis al Bo, Casa Lina Merlin) ripercorrendo alcune importanti vicende che la città di Padova ha vissuto dal Risorgimento alla Proclamazione della Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. La passeggiata sarà trasmessa in radio-cuffia al fine di creare una drammaturgia dei luoghi.

Partenza da Piazza Mazzini, 2 giugno alle ore 10 e alle ore 16.

Informazioni e prenotazioni: [email protected]

A cura dell’Associazione Culturale Enetikè

***

Open Day e apertura straordinaria dell’Emporio della Solidarietà Alisolidali

Apertura pubblica il 2 giugno dalle 9:30 alle 18:30 dell’Emporio, sito in via Piovese 74, per conoscere questa realtà nata come forma di solidarietà e sostegno a cittadini meno fortunati. Si tratta del primo emporio a Padova della rete regionale per la distribuzione a famiglie in difficoltà e persone meno abbienti di prodotti alimentari tramite una tessera ricaricata mensilmente. Durante la giornata si potrà essere informati sui temi del “diritto al cibo”, sicurezza alimentare, attività del Banco alimentare del Veneto, raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari.

Informazioni: www.alisolidali.it

***

Anelli di memoria. Sana e robusta Costituzione

Sabato 25 maggio (dalle 15 alle 18), domenica 26 maggio (dalle 10 alle 13), sabato 1 giugno (dalle 15 alle 18) si terrà un workshop partecipativo gratuito e aperto a tutti presso la sede di Abracalam APS (via Guidi 32, Padova) in preparazione del 2 giugno.

Domenica 2 giugno “Sana e robusta Costituzione”: ore 10:30: Anteprima presso il Circolo “Il Ponte” (via Guizza 205, Padova). Ore 18: Evento finale presso l’associazione Svolta (via Piovese 64/via Vecchia 3, Padova). Nel corso degli incontri dedicati all’Anniversario della Repubblica si potrà condividere un racconto con un intervento di qualunque genere (poesia, prosa, danza, pensiero, testimonianza). Nel corso dei due eventi verranno proposti gli esiti del workshop con azioni teatrali ispirate alla Costituzione.

A cura dell’Associazione Abracalam APS, in collaborazione con Consulta 4B, Associazione Svolta e Circolo Il Ponte

***

Concerto del Coro CAI

Il Coro del CAI-Club Alpino Italiano, sezione di Padova, diretto dal maestro Alberto Bolzonella, propone un concerto con canti rievocativi della Grande Guerra, canzoni di montagna e della tradizione popolare italiana eseguiti a cappella, senza accompagnamento musicale. Il concerto si terrà il 2 giugno alle ore 17 presso il Bastione Alicorno in collaborazione con il Comitato Mura di Padova. Verranno proiettate immagini sul restauro delle mura.

Informazioni: [email protected]

***

Sfilata fluviale con sosta al Portello e alle Porte Contarine

Il corteo acqueo si formerà nella Golena San Massimo il 2 giugno alle ore 10. Sfileranno tipiche barche a remi padovane: il sandolo, la gondola, le mascarete e il pupparin. Le imbarcazioni risaliranno il canale Piovego fino al Parco Venturini Fistomba, poi costeggeranno le rive a lato del Parco Europa e si fermeranno alla scalinata del Portello creando una bella macchia tricolore. Oltre gli argini delle facoltà universitarie il corteo acqueo sarà visibile dai Giardini dell’Arena. L’ormeggio è previsto a terra a fianco delle Porte Contarine. sotto il monumento Memoria e Luce, con distribuzione di coccarde tricolore e un brindisi.

Informazioni: [email protected]

A cura dell’Associazione Amissi del Piovego

***

Concerto dell’Orchestra Filarmonica junior

L’Associazione Filarmonica di Padova con OIC – Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus Padova organizza per sabato 1 giugno alle ore 16 un concerto per celebrare la Festa della Repubblica in particolare con gli ospiti, il personale e i volontari della Fondazione. Al concerto suonerà l’Orchestra Filarmonica junior, composta da una sessantina di ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni che provengono dalla città di Padova e dai comuni limitrofi ed è seguita da musicisti e docenti che hanno maturato esperienza di insegnamento presso conservatori, licei musicali e scuole di musica, attivi e presenti anche in ambito concertistico. Partecipa l’Orchestra di Fiati “Città di Albignasego”.

Sabato 1 giugno, ore16: Palazzetto dello Sport Civitas Vitae Angelo Ferro – Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus (via Venzonen 72, Padova).

Informazioni: [email protected]

***

La biciclettata del tricolore

Una biciclettata in forma di ciclo-rappresentazione condotta dal narratore Roberto Bettella accompagnato dagli attori Michele Silvestrin e Nicoletta Babetto. Di fronte ai monumenti dell’itinerario saranno fornite spiegazioni e letti brani tratti da una ricerca condotta principalmente sugli Atti del Consiglio comunale e/o sui quotidiani d’epoca.

Domenica 2 giugno, avvio alle ore 9, conclusione ore 11:30. Partenza dall’angolo via Sarpi-Bastione della Gatta. Grazie all’adesione della Società Dante Alighieri, concessionaria degli spazi, la Loggia Amulea sarà aperta per una visita dalle 11 alle 12:30.

A cura di FIAB Padova-Amici della bicicletta con l’adesione di Gabinetto di Lettura-Società di Incoraggiamento di Padova; Associazione Mazziniana Italiana sez. Giuliana Ascoli Norsa di Padova; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Padova; Società Dante Alighieri di Padova; Movimento Federalista Europeo sez. di Padova; ANPI sez. Maria Zonta di Padova.

***

Concerto dell’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza

Domenica 2 giugno alle ore 12 presso il cortile di Palazzo Moroni l’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza diretta dal Maestro Daniele Trincanato terrà un concerto aperto dall’Inno di Mameli e con musiche di Ennio Morricone, Dmitri Shostakovich, Giuseppe Verdi. L’Orchestra opera senza scopo di lucro dal 2002 e promuove, grazie anche al lavoro dei suoi maestri, tutti diplomati al conservatorio e di comprovata esperienza, l’insegnamento della musica per i bambini e i ragazzi sin dall’età prescolare.

Informazioni: [email protected]

LE CERIMONIE UFFICIALI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA:

ore 9:00 – Piazza dei Signori

Alzabandiera e interventi delle autorità

A seguire – Piazza dei Frutti

Inaugurazione della “Cittadella della Repubblica”. Apertura fino alle ore 18:30

ore 11:00 – Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore

Consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

ore 21:00 – Palazzo della Ragione

Concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto offerto da Fondazione Cariparo

Ulteriori iniziative per la Festa della Repubblica – domenica 2 giugno:

Università di Padova – Palazzo del Bo – via 8 Febbraio 1848

Visite guidate tematiche “Spazi Parlanti”: Palazzo del Bo e la nascita della Repubblica

Ore 11:00 – 14:00 – 17:00

Centro Culturale Altinate San Gaetano Via Altinate, 71 – Ballatoi, primo piano

Mostra “La conquista della libertà” a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana Onlus Sezione “Giuliana Ascoli Vitali Norsa” Padova. Inaugurazione venerdì 31 maggio ore 18:00 Aperta dal 1 al 20 giugno 2024 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Ingresso libero

Palazzo Camerini, Via Altinate 59 Museo Storico della Terza Armata

Visite guidate in uniforme storica con la collaborazione dell’Associazione Amici del Museo della Terza Armata e dei rievocatori del Battaglione Bassano

Alle ore: 10:30 – 11:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30

Esibizione musicale della Fanfara dei Bersaglieri sezione Achille Formis dalle 10:30 alle 11:30

Ingresso libero

ore 10:30 al Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea – Piazzetta Cappellato Pedrocchi incontro all'ingresso della Sala Rossini.

Visita guidata a cura di Marco Callegari, storico e bibliotecario

ore 16:00 incontro all'ingresso di Palazzo Moroni: Passeggiata itinerario della Repubblica: Arte, Architettura e Principi Costituzionali. Accompagnerà i partecipanti Mauro Elio Figari, studioso e delegato FAI. A cura del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano

I dettagli di tutte le iniziative sono consultabili su Padovanet

