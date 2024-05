Aperte le iscrizione al servizio di trasporto e mensa scolastica a.s. 2024/2025

Dal 15 maggio 2024 al 15 luglio 2024 per il trasporto e fino al 31 luglio per la mensa, sono aperte le iscrizioni ai servizi trasporto e mensa per l’anno scolastico 2024/2025.

L’iscrizione avviene SOLO on- line accedendo al sito internet: https://vigonza.ecivis.it e seguendo le istruzioni.

Tutte le informazioni sono reperibili sulle note informative allegate.

Coloro che non dispongono di computer e/o connessione internet, possono richiedere assistenza, previo appuntamento all’Ufficio Pubblica Istruzione contattando i nn. 049/8090326-330.

Per il servizio di trasporto scolastico, in allegato linee e fermate attive. L’attivazione di ogni linea di andata/ritorno è subordinata all’iscrizione di almeno 20 alunni

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI CODIVERNO: in vista del trasferimento della succursale di Codiverno presso i locali della Parrocchia di Vigonza, per il servizio di trasporto verso i predetti locali, è indetta riunione informativa per il giorno 29 maggio 2024, come dettagliato nell’allegato avviso.

(Comune di Vigonza)