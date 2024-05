Prevendita Padova – Vicenza (sabato 25/5 h 20:30)

Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per l’incontro valido per il secondo turno nazionale dei play off di Serie C tra Padova e LR Vicenza, in programma sabato 25 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Euganeo (gara organizzata dalla Lega Pro), saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) a partire dalle ore 14:00 di giovedì 23 maggio 2024.

Si avvisano i tifosi biancoscudati, che la vendita dei biglietti sarà aperta sia per gli abbonati alla stagione 2023/2024 che vorranno confermare il proprio settore, fila e posto, sia per tutti i tifosi che non erano abbonati e potranno quindi scegliere tra i posti non vincolati dalla prelazione.

COME ESERCITARE LA PRELAZIONE:

Chi ha caricato il proprio abbonamento nella Calcio Padova Card, dovrà inserire il numero della tessera nel campo prelazione; chi invece ha sottoscritto l’abbonamento in formato tradizionale (cartaceo) dovrà inserire le ultime 12 cifre del codice prelazione, presente nel PDF dell’abbonamento. La prelazione per gli abbonati sarà attiva fino alle ore 15 di venerdì 24 maggio.

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, si comunica che tutti i residenti a Vicenza e provincia, devono obbligatoriamente acquistare il biglietto per il settore ospiti curva nord. Si invitano altresì tutti i tifosi vicentini ad acquistare il biglietto nel settore a loro dedicato. Si comunica che in occasione di questo incontro non ci sarà possibilità di cedere a terzi i titoli di accesso.

Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso.

Questi i prezzi (ricordiamo a tutti i tifosi che la tariffa ridotta per Donne, Under 15, Over 65 ed Università, è disponibile solo nella fase di prevendita e non alle biglietterie dello stadio il giorno della gara):

Apertura biglietterie sud a partire dalle ore 18:30 del giorno della gara

*Ridotto (solo punti vendita e web – no biglietterie stadio) per:

Donne;

Over 65;

Under 15;

**Ridotto università: solo nei punti vendita previa presentazione di un badge universitario.

** Acquistando il biglietto di Poltrone Premium, potrai accedere all’area hospitality durante l’intervallo tra i 2 tempi di gioco. Per poter usufruire del benefit e ricevere tutte le indicazioni, inviare una mail a [email protected] entro le ore 19:00 del giorno antecedente la partita in programma, allegando il titolo di accesso acquistato.

Ingresso gratuito per gli under 5 previa richiesta via mail a [email protected], allegando il titolo di ingresso dell’adulto accompagnatore e i dati anagrafici dell’under 5. La mail va inviata entro e non oltre le ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio della gara, sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

SCONTO MACRON STORE

Macron Store accorderà uno speciale sconto del 30% a tutti i tifosi che acquisteranno il biglietto del derby di ritorno. Per usufruire dello sconto basterà presentarsi presso Macron Sports Hub, in via della Croce Rossa 120 a Padova entro il 25 maggio, muniti del biglietto (formato A4 se acquistato online o versione standard se acquistato nei punti vendita).

(Calcio Padova)