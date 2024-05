Sesta commissione avvia esame disegno di legge che aggiorna la legge quadro sul turismo su locazioni turistiche e agriturismi

22 maggio 2024

(Arv) Venezia 22 mag. 2024 – La commissione Cultura e Turismo del Consiglio regionale del Veneto ha iniziato l’esame il disegno di legge della Giunta che aggiorna la legge quadro regionale in materia di turismo, alla luce delle nuove disposizioni ministeriali. La nuova disciplina statale prevede infatti l’assegnazione di un codice identificativo nazionale per tutti locatori turistici, compresi gli agriturismi, in sostituzione all’attuale codice identificativo regionale, al fine di implementare una banca dati nazionale delle strutture di accoglienza e locazione turistica e di disciplinare il settore in modo omogeneo. I 6 articoli della norma regionale proposta (pdl 263) chiariscono adempimenti, obblighi e sanzioni provvedendo ad armonizzare il quadro normativo veneto con quello nazionale.

(Regione Veneto)