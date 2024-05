ORARI UFFICIO ELETTORALE PER RILASCIO TESSERE ELETTORALI

Pubblicata il 22/05/2024

oltre ai consueti orari di apertura al pubblico

VENERDI’ 07 giugno 2024 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 SABATO 08 giugno 2024 dalle ore 09.00 alle ore 23.00 DOMENICA 09 giugno 2024 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Per il ritiro della tessera elettorale da parte dei nuovi elettori e per il rilascio in caso di smarrimento, deterioramento, esaurimento degli spazi nella tessera in possesso, l’Ufficio Elettorale di questo Comunesarà aperto anche nei giorni e orari di seguito indicati: