Manifestazione di interesse per mappatura opportunità insediative e di investimento in Veneto

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 9 aprile 2024 è stato approvato l’Avviso “Manifestazione di interesse finalizzata alla mappatura di opportunità insediative e di investimento in Veneto”, con il quale la Regione del Veneto intende procedere alla rilevazione sul territorio regionale di “opportunità di insediamento”, costituite da aree edificabili ed edifici esistenti a vocazione produttiva, di proprietà pubblica o privata, da poter promuovere presso nuovi possibili investitori, anche esteri, attraverso iniziative dedicate, quali la pubblicazione su portali istituzionali regionali e la loro valorizzazione in occasione di iniziative di promozione su scala regionale, nazionale e internazionale.

L’iniziativa in oggetto, rivolta a Cittadini, Imprese ed Enti pubblici, oltre a consentire la costruzione di un’offerta di investimento ampia e strutturata da presentare agli investitori nazionali ed esteri quale leva per lo sviluppo economico e competitivo del Veneto sul piano internazionale, potrà costituire un utile punto di partenza per la definizione di un sistema efficace di strumenti, semplificazioni amministrative ed incentivi economici volti a supportare le imprese che intendono investire e produrre in Veneto.

I soggetti che intendano aderire alla Manifestazione di interesse potranno presentare l’istanza relativa all’opportunità di insediamento da loro proposta mediante la compilazione di un modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe70JdAh39f9k5tl5oRJKjgLSp3Q6rN… e la successiva trasmissione dello stesso all’indirizzo PEC: [email protected]

Le specifiche tecniche relative ai requisiti delle opportunità di insediamento, la documentazione da allegare al modulo di adesione e le precise modalità di presentazione del medesimo sono riportate nell’Allegato A alla DGR n.376/2024, pubblicato nella pagina dedicata del sito della Regione.

(Comune di Piazzola sul Brenta)