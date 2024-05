Il tracciato della 18^ tappa del Giro d’Italia di ciclismo (Fiera di Primiero – Padova) prevista per giovedì 23 maggio, interesserà i territori comunali di Saonara, Legnaro Ponte San Nicolò e Padova, provenendo da Dolo-Stra-Vigonovo.

Modifica della viabilità:

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, la circolazione sulle due arterie che collegano Padova con Piove di Sacco e la S.S. 309 “Romea” (Chioggia) ossia la S.S. 516 “Piovese” e la S.S. 516 dir “dei vivai”, verrà interrotta rispettivamente alla rotonda di via San Polo ed allo svincolo di Sant’Angelo di Piove entrambi sul territorio del comune di Sant’Angelo di Piove.

Per garantire il collegamento viario della Saccisica con il Capoluogo di provincia sono stati istituiti dei percorsi alternativi transitabili anche con mezzi non adibiti al trasporto di persone aventi massa complessiva a pieno carico sup. a 35 q.li, attraverso strade provinciali che interessano i comuni di Brugine, Polverara, Casalserugo e Padova.

Detti percorsi rappresentano comunque un’alternativa al percorso della “Monselice mare” (Codevigo- Monselice- Albignasego-Padova) oppure dall’utilizzo dell’autostrada, entrata casello autostradale di Mestre con uscita a Padova Est (Ponte di Brenta).

I percorsi alternativi sono qui consultabili.

Modifica al trasporto pubblico:

I pullman delle linee di trasporto extraurbano lungo queste direttive subiranno delle variazioni di itinerario e quindi di orario.

Tutte le informazioni sul sito internet di Busitalia

(Comune di Saonara)