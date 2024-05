Sabato 8 giugno 2024 alle ore 17:30 in sala Paladin a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 2, Padova), si terrà la presentazione del libro Le stagioni della vita (Apogeo Editore) di Marilisa Andretta.

L’autrice dialogherà con Francesca Visentin, giornalista del Corriere.

Dopo la prima opera del 2023, nella quale sostiene che «i poeti,/ forse,/ sono gli unici/ uomini senzienti/ che ci sono rimasti», ecco una seconda raccolta di poesie di Marilisa Andretta che spazia nei tanti percorsi della vita, tra crepitanti gemme primaverili contente di esistere e calde sere d’estate che invitano a sorseggiare la vita, luci tenui d’autunno che fasciano i pensieri e inverni di bianco stupore. Le stagioni della vita si susseguono e si inseguono, sono stagioni del cuore, ricordi che hanno scavato dentro, figure di un passato che non passa. Le stagioni intese come tratti di calendario fanno da fil rouge a tutta la raccolta, e sono ognuna a modo suo un invito a rinascere, a stupirsi come la prima volta.

È facile notare come ci sono affinità tra il linguaggio della poesia e la coscienza religiosa, non fosse altro perché l’ineffabile del dire poetico bordeggia i confini del mistero e conduce non solo lontano e in alto ma nelle profondità della “realtà ultima”. Solo la poesia riesce a cogliere un lembo di ciò che per sua natura è sfuggente. Dalla prefazione di Ugo Sartorio.

Marilisa Andretta è nata nel 1952 e da sempre è stata innamorata della parola, pensata, letta, scritta. Dopo gli studi classici si è laureata in Medicina e Chirurgia e si è specializzata in Otorinolaringoiatria e Foniatria. Si è diplomata in Teologia, per orientarsi meglio – dice – sul tema dell’uomo e di Dio. Ѐ stata ricercatore e professore universitario e primario ospedaliero. Oltre a lavori di carattere scientifico, ha pubblicato biografie di Santi, commedie e racconti. Con Apogeo Editore ha pubblicato nel 2023 la raccolta di poesie Nel mormorio del giorno.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)