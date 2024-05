Il mondo delle persone per bene di Sauro Pellerucci al Senato della Repubblica

Presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama il Presidente dell’Associazione “Io sono una persona per bene” e Founder di Pagine Sì! S.p.A. presenta il suo ultimo libro

Roma, 21 maggio 2024. Martedì 28 maggio, alle ore 10.00, presso la “Sala Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama – Senato della Repubblica, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del libro “Il mondo delle persone per bene” di Sauro Pellerucci, Presidente dell’Associazione Io sono una persona per bene.

Dopo i saluti istituzionali del Senatore Adriano Paroli – promotore dell’evento – e dell’Onorevole Senatrice Gelsomina Vono (Presidente Associazione Magn@Grecia APS), l’autore dialogherà con il docente Mario Carparelli (Università del Salento).

Perché è pericoloso pensare alla politica come un ambiente distante e divisivo? Perché il termine “politico” spesso scade a sinonimo di “personalità di dubbia etica, portatrice di interessi personali o esclusivamente di parte”? Perché l’imprenditore è sempre descritto come quello “col pelo sullo stomaco”? A partire da questi interrogativi, nel suo libro edito da Sì!Edizioni, Sauro Pellerucci delinea un modello di società abitata da “persone per bene” che vivono seguendo un codice di relazioni basato su una cultura del dialogo. Essere una persona per bene – afferma Pellerucci – è una scelta quotidiana che si fa a tutti i livelli: in famiglia, in politica, nelle aziende. Ognuno di noi può e deve contribuire a rendere il mondo un posto migliore: non occuparsi della cosa comune è un insuccesso della società democratica perché soltanto “partecipando” è possibile indirizzare il futuro di tutti.

Questi alcuni dei temi che l’imprenditore umbro, Founder di Pagine Sì! S.p.A. approfondisce all’interno de “Il mondo delle persone per bene”, un libro che in molti hanno definito un “manifesto del bene” che traccia il profilo di una società inclusiva in cui l’economia è sostenibile e la politica si impegna a ricercare soluzioni ai problemi.

La partecipazione all’evento richiede l’accreditamento entro il 25 maggio 2024 da effettuarsi inviando una e-mail a: [email protected]. L’accesso alla sala, consentito fino al raggiungimento della capienza massima, richiede un abbigliamento consono (per gli uomini è previsto l’obbligo di giacca e cravatta).

CONTATTI: https://www.ilmondodellepersoneperbene.it/ [email protected]