Les Animaux

Concerto a cura di Soroptimist International Club di Padova.

Si esibiranno:

Duo Alterno

Tiziana Scandaletti, soprano

Riccardo Piacentini, pianoforte e

Maddalena Murari, pianoforte

Il programma è una divertente panoramica di brani da camera ispirati all’ecologia e al mondo animale.

Si parte dal coccodrillo e dalla pulce di Trilussa, si passa al dromedario, la cavalletta, il delfino di Apollinaire, per arrivare alle formiche di Cerantola, e naturalmente non mancheranno neanche cani e gatti.

Gli autori delle musiche, tra Ottocento e contemporanei, sono: Cathy Berberian, Alfredo Casella, Wolfango Dalla Vecchia, Franz Liszt, Riccardo Piacentini, Francis Poulenc, Gioachino Rossini ed Erik Satie.

Il concerto sostiene due borse di studio per la formazione di due studentesse in Medicina presso l’Università di Beira in Mozambico, tramite Medici con l’Africa Cuamm. Le studentesse che beneficeranno delle borse di studio si impegneranno a lavorare in Mozambico, nazione che si classifica al 180° posto su 189 paesi nell’Indice di Sviluppo Umano, e che si caratterizza per la scarsità di risorse umane sanitarie adeguatamente formate, soprattutto nel Nord del paese, zona ancora più sprovvista di medici rispetto alla già bassa media nazionale e dove altissimi restano ancora gli indici di mortalità materna (489 su 100.000 nati vivi) e infantile (78,5 ogni 1.000 nati vivi).

Per questo il Club Soroptimist di Padova dal 2013 si impegna a mantenere agli studi due studentesse (le prime due sono già state portate sino alla laurea e alla specializzazione) in Medicina per assicurare alle donne e ai neonati la sopravvivenza ed un futuro anche in questa area disagiata.

