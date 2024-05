I Mondiali di calcio femminili del 2027 in Brasile

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il Brasile ospiterà la Coppa del Mondo femminile 2027, dopo essere stato scelto al 74° Congresso Fifa a Bangkok, in Thailandia. La candidatura del Brasile ha prevalso rispetto alla proposta di Belgio, Germania e Olanda: la votazione aperta al Congresso Fifa ha determinato così i padroni di casa che ospiteranno il torneo per la prima volta nella storia della competizione.

La Coppa del Mondo femminile 2027 si baserà sul successo dell’evento da record del 2023 che si è svolto in Australia e Nuova Zelanda. Sarà la decima edizione, con Cina, Svezia, Stati Uniti, Germania, Canada e Francia che hanno ospitato la competizione precedentemente a quella del 2023.

La Spagna è l’attuale detentrice della Coppa del Mondo: Stati Uniti (quattro titoli), Germania (due), Giappone e Norvegia sono le nazioni che hanno conquistato l’ambito trofeo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).