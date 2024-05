Festa della Musica Attiva 2024:18 e 19 maggio a Villa Contarini. Ingresso gratuito a tutti gli eventi

Il 18 e 19 maggio 2024 torna la Festa della Musica Attiva (FDMA), evento dedicato alla pratica musicale, promosso e organizzato dalla Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS, in accordo con la Regione del Veneto. Musica classica, jazz, pop e rock animano per due giorni gli spazi architettonici della maestosa villa Contarini, proprietà della Regione Veneto, che vanta una lunga tradizione nel campo della musica che risale al XVII secolo. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino a esaurimento dei posti.

Oltre alla fitta rete di concerti, le giornate prevedono anche momenti di riflessione sull’importanza della pratica musicale attraverso la divulgazione di varie attività di musica amatoriale e di progetti che interessano la formazione musicale. Tra questi vi è il Progetto Pilota di ricerca sull’impatto delle certificazioni internazionali di musica, promosso da Trinity College London in collaborazione con il CNAPM e rivolto alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado in Italia.

La Festa viene inaugurata da due Istituti Comprensivi che uniscono classi a indirizzo musicale e classi del corso tradizionale in un unico concerto, creando una sinergia attraverso la pratica musicale aperta a tutti gli alunni. Nell’intento di promuovere la filiera musicale il progetto “IO SCRIVO TU SUONI omaggio a Herman Hesse e Rudolf Nureyev” ideato e commissionato da A.Gi.Mus. Venezia, unisce giovani musicisti provenienti da differenti realtà scolastiche del Veneto (Scuole secondarie di Primo e Secondo Grado e conservatori).

Ai musicisti amatoriali sono riservati il 18 e 19 maggio due spazi: Galleria Delle Conchiglie e Portico dell’area agricola di Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi. Orchestre, ensemble e band giovanili, cori, jazz band, gruppi pop propongono un coinvolgente percorso tra varie sonorità e repertori, spaziando dalla classica al rock e stimolando la curiosità di un pubblico generalista.

La presenza delle bande di Piazzola sul Brenta e di Monselice vuole omaggiare un’istituzione bandistica, che fin dal XIX secolo ha reso la pratica musicale accessibile a tutti e accompagna momenti importanti della vita civile.

La FDMA si avvale del prezioso supporto dei volontari del Coro Città di Piazzola sul Brenta. Oltre a rappresentare un alto livello di musica amatoriale in veste di concertisti, il loro contributo attivo nell’organizzazione della festa è un esempio virtuoso del coinvolgimento della popolazione nel diffondere cultura e buone pratiche di convivenza nella società civile.

Evento in collaborazione con: Comitato Nazionale apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti – Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento dei Beni Culturali – Università degli Studi di Padova, Trinity College London – Italy, Agimus – Associazione Giovanile Musicale: Musica Classica e non solo – Venezia, Coro Città di Piazzola sul Brenta, Pro Loco Piazzola APS

Con il patrocinio di: Regione del Veneto, Provincia di Padova, Città di Piazzola sul Brenta

Per informazioni

