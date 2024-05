24esima Festa Provinciale Pro Loco di Padova

La giornata si preannuncia ricca di eventi e iniziative dedicate sia agli addetti ai lavori che al pubblico in generale. Per gli operatori del settore turistico e culturale, si svolgerà al mattino un interessante convegno dal titolo “Terra: tra storia, arte e prodotti”, durante il quale interverranno il Presidente UNPLI Padova Giuseppe Pengo, il Presidente del Consorzio Atesino e Vicepresidente Provinciale Flavio Beggin, autorità e associazioni del territorio. Il Professor Alberto Costantini, storico locale, approfondirà i temi di questa edizione della festa.

Parallelamente al convegno, sono state organizzate diverse visite guidate per gli accompagnatori e per tutti coloro che vogliono approfittare della giornata per immergersi nelle tradizioni e nella cultura di Montagnana. Tra le proposte, una visita al Prosciuttificio Fontana, una visita guidata del centro storico della città e, nel pomeriggio, una visita ad Ospedaletto Euganeo presso il santuario del Tresto.

La mattinata si concluderà con un conviviale pranzo presso il ristorante La Mandria, un’occasione per stare insieme, scambiare idee e rinsaldare i legami tra le Pro Loco Padovane.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alla festa è obbligatoria la prenotazione ENTRO IL 22 maggio. I posti sono limitati.

Contatti: