Festa del Prosciutto Veneto DOP

Il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio: “Dal Consorzio un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese artigiane che fa bene all’economia del territorio. Ora infrastrutture e servizi per migliorare la competitività di quest’area della provincia”.

“La storia del Prosciutto Veneto DOP traccia un percorso interessante e riproducibile per altri prodotti artigianali del nostro territorio. Con l’attenzione alle materie prime, la cura nelle lavorazioni e la collaborazione tra imprese si possono ottenere risultati straordinari”. Il plauso del Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio ai produttori del famoso cibo artigianale arriva durante la Festa del prosciutto in corso in questi giorni a Montagnana.

“Anche alcune delle nostre aziende associate sono impegnate nella manifestazione che celebra la maestria artigiana e una sapienza che si tramanda nel tempo – continua Dall’Aglio-. Queste capacità consentono di sostenere l’economia di un’area della provincia di Padova come il Montagnanese che meriterebbe maggiore attenzione, in un’ottica di valorizzazione dell’importante patrimonio storico e culturale racchiuso in uno dei borghi più belli d’Italia. Dalla promozione di una specialità gastronomica della tradizione deriva un progetto di sviluppo del territorio che va sostenuto e replicato dove possibile”.

Il Consorzio, che ha festeggiato nel 2021 i suoi 50 anni, è un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese artigiane di uno stesso settore: “L’artigianato, quando si unisce in reti collaborative, crea un tessuto economico resistente e fruttuoso, in grado di ottimizzare le risorse, accedere a nuovi mercati e promuovere la crescita sostenibile di un intero territorio. Credo –conclude Dall’Aglio- che la strategia che da anni caratterizza la produzione e la promozione del Prosciutto Veneto Dop vada proprio in questa direzione. Ma l’impegno degli imprenditori locali va sostenuto con infrastrutture e servizi che rendano quest’area più attraente”.

(Confartigianato Imprese Padova)