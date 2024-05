Este: Fenomeno atmosferico eccezionale – Apertura del COC

Home Notizie Fenomeno atmosferico eccezionale – Apertura del COC

A seguito del fenomeno atmosferico eccezionale che ha colpito la Città, in coordinamento con la Prefettura, è stato aperto il COC, Centro Operativo Comunale.

Per la gestione delle criticità, sono attive ininterrottamente da stanotte le squadre volontarie della Protezione Civile, del Distretto Colli Euganei SUD e della Provincia di Padova. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Padova e il Comando di Polizia Locale di Este.

Il nostro più sentito ringraziamento a tutti loro e ai cittadini che hanno collaborato con pazienza e spirito di servizio alla gestione delle criticità, la maggior parte delle quali è stata risolta.

Le scuole sono aperte nonostante in mattinata sia stata rilevata qualche infiltrazione d’acqua.

Sono attualmente chiusi il sottopasso di via Ferro e parte di via Bressane per consentire gli interventi.

Per emergenze NEL SOLO TERRITORIO DI ESTE è possibile contattare il numero +39 334 6666561.

(Comune di Este)