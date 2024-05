Assassin’s Creed Shadows esce a novembre, primo trailer

Ubisoft e Ubisoft Quebec hanno annunciato ufficialmente il lancio di Assassin’s Creed Shadows, in uscita il 15 novembre per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Il prezzo di lancio è di 69,99 euro, con la possibilità di preordinare il gioco già da ora. I giocatori che effettuano il preordine riceveranno una missione bonus intitolata “Thrown to the Dogs”. Oltre all’edizione standard, saranno disponibili anche le edizioni Gold e Ultimate, ognuna delle quali offre vantaggi aggiuntivi per i fan più accaniti. La Gold Edition include il gioco base, accesso anticipato di tre giorni, season pass con due espansioni future. La Ultimate includerà anche l’Ultimate Pack, contenente il Sekiryu Character Pack, il Hideout Pack, cinque punti abilità e il filtro Red Dragon per la modalità foto.

Assassin’s Creed Shadows promette un’epica avventura d’azione storica ambientata nel Giappone feudale. I giocatori potranno vestire i panni di due personaggi principali: Naoe, un’assassina shinobi, e Yasuke, un leggendario samurai. L’ambientazione è un vasto mondo aperto che spazia da città fortificate a porti affollati, passando per santuari tranquilli e paesaggi devastati dalla guerra. Naoe eccelle nella furtività e nell’agilità, mentre Yasuke domina con precisione letale e potenza. Ubisoft ha dichiarato che ’esplorazione del mondo di Shadows permette ai giocatori di creare una rete di spie per raccogliere informazioni vitali e reclutare nuovi alleati con abilità uniche. I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio nascondiglio, addestrare la propria squadra, fabbricare nuovi equipaggiamenti e interagire con personaggi chiave, scegliendo layout, decorazioni e accessori per la base.