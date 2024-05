14 maggio 2024

(Arv) Venezia 14 mag. 2024 – La Seconda commissione consiliare permanente ha proseguito oggi pomeriggio l’esame del Progetto di legge regionale n. 244, della Giunta, “Veneto Territorio Sostenibile- Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”.

Inoltre, ai sensi degli articoli 112 e 114 del Regolamento consiliare, è stata data risposta all’Interrogazione con risposta in commissione n. 51 “La realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la SR11 e via Pasteur/Torre nel Comune di Dolo è ancora una priorità per la Giunta regionale?”.

(Regione Veneto)