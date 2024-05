Scambio culturale/musicale tra OFJ e Collegium Musicum Juvenale di Ochsenfur (Germania) con la partecipazione dell’orchestra di Fiati “Città di Albignasego”

La Filarmonica di Padova, l’Associazione Ottave parallele e l’associazione orchestra di Fiati “Città di Albignasego” anche quest’anno ripropongono uno scambio culturale/artistico con gli studenti tedeschi dell’orchestra giovanile Collegium Musicum Juvenale di Ochsenfurt, per la realizzazione di alcuni eventi concertistici che si terranno dal 21 al 27 maggio p.v. con un concerto a Padova e uno ad Albignasego.

Le associazioni sono legate dalla comune passione per la musica d’insieme e per l’insegnamento di questa disciplina ai ragazzi. Allo scambio parteciperanno 70 studenti residenti nei comuni di Padova, Rubano ed Albignasego, associati alle rispettive orchestre.

Le prove si svolgeranno nei rispettivi comuni. A Rubano si terranno presso il teatro dell’Opsa dando così la possibilità agli Ospiti di partecipare alle prove garantendo un momento di socialità e coinvolgimento.

Preso atto che per l’occasione ogni gruppo preparerà separatamente le musiche scelte tra un repertorio classico e moderno conosciuto di autori italiani e tedeschi per completare poi insieme, la concertazione nei giorni precedenti l’esibizione ufficiale dove verrà suonato l’inno Europeo.

Preso atto che questo tipo di gemellaggio svilupperà un insieme di esperienze tra i vari partecipanti accomunati dallo stesso interesse per la musica e dal piacere di starei insieme, sarà occasione per uno scambio di esperienze tra i vari partecipanti ed inoltre ha come priorità la promozione di temi legati alla Pace, Fratellanza e Unione Europea;

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano.

(Comune di Rubano)