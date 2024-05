Elezioni Comunali 8-9 giugno 2024. Programmi Elettorali Liste

Pubblicata il 14/05/2024

In data 12 maggio 2024 la Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Padova ha ammesso due liste di candidati alla carica di Consigliere Comunale con relativo candidato alla carica di Sindaco per le elezioni indette per l’8 e 9 giugno 2024:1. Lista “LIMENA DOMANI FUSARO SINDACA”2. Lista “LIMENA CIVICA TONAZZO SINDACO”

In allegato i programmi elettorali delle liste pubblicati anche all’Albo Pretorio Comunale.