Convocazione del Consiglio provinciale mercoledì 22 maggio 2024

Il Consiglio Provinciale è stato convocato in seduta di prima convocazione per mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 14.00, in seconda convocazione per giovedì 23 maggio 2024 alle ore 14.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, in piazza Antenore 3.

Ordine del giorno

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ELEZIONE DEI TRE RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA NELL’ASSEMBLEA DELL’UPI VENETO

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEI CONSORZI DI BONIFICA

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-2026

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE. ADESIONE DELLA PROVINCIA. PRESA D’ATTO MODIFICHE STATUTARIE

MOZIONE: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA (ROTONDA) DELL’INTERSEZIONE DI VIA ROMA – PIAZZA IV NOVEMBRE – S.P. 40 DEI VIVAI E DIRAMAZIONE, IN TERRITORIO DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO.

(Provincia di Padova)