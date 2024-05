Promossa dalla Fondazione “Barbara Cappochin” e dall’Ordine degli Architetti P.P.e C. di Padova, la “Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin” è un evento culturale che si propone quale spazio di eccellenza mondiale per l’analisi, il confronto e la promozione dell’architettura.

La Mostra a Palazzo della Ragione (allestimento di Michele De Lucchi, A. Boschetti e Alberto Francini) si incentra sul tema della rigenerazione urbana sostenibile, al fine di promuovere strategie di interventi su scala urbana e metropolitana, mirate a riqualificare quartieri degradati per gli aspetti edilizi, urbanistici, sociali e ambientali.

Inaugurazione mostra: mercoledì 26 ottobre 2011, ore 10.00

La mostra prende spunto dalla comunicazione della Commissione Europea “€œEuropa 2020″€, una strategia per la città del futuro: sostenibile, intelligente e inclusiva ed inoltre dal Documento del Comitato economico e sociale europeo (CE.SE.) “€œNecessità di applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana. Gli architetti Michele De Lucchi -AMDL-, Andrea Boschetti e Alberto Francini -METROGRAMMA-, allestiranno l”€™esposizione di esperienze nazionali e internazionali di riqualificazione e rinnovo urbano, incentrate principalmente su tre livelli:

– le sfide della contemporaneità e dei suoi stili dell’€™abitare, del lavorare, del vivere, della multietnicità ;

– la sostenibilità mediante l”€™uso di nuove tecnologie, compatibili con l”€™ambiente e che assicurino il risparmio delle risorse;

– l”€™integrazione e la continuità con il tessuto urbano esistente, la storia dei luoghi e i fatti identitari locali.

Iniziative collegate

Dal 26 ottobre 2011 al 13 febbraio 2012 – piazza Cavour

Esposizione sul “€œTavolo dell’€™Architettura”€ delle migliori opere selezionate dalla giuria del Premio di architettura “Barbara Cappochin”.

Il progetto è a cura di Michele De Lucchi. La Mostra sarà accompagnata da conferenze e tavole rotonde con architetti, urbanisti, economisti giuristi, esperti in sociologia urbana, amministratori di importanti città nazionali e internazionali oggetto di virtuosi interventi innovativi per approfondire, in modo interdisciplinare, i criteri di applicabilità di un approccio integrato alla riabilitazione urbana.

Scarica il Programma degli eventi.

Opere in Mostra

CITTA’€ SOSTENIBILE

01 _ BROOKLYN BRIDGE PARK, Brooklyn, New York State – Michael Van Valkenburgh Associates

02 _ GREEN BELT, Tripoli, Libia – Gilles Clement – COLOCO

03 _ FOUNDRIES”€™ GARDENS, Nantes, France – ADH Architects

04 _ EWHA WOMANS UNIVERSITY, Seoul, South Corea “€“ Dominique Perrault Architects

05 _ THE HIGH LINE, New York, New York State – Diller & Scofidio

06_ ELM PARK GREEN URBAN QUARTER, Dublin, Ireland – Bucholz McEvoy Architects

CITTA’€ INTELLIGENTE

01 _ PRADA TRANSFORMER, Seoul, South Corea “€“ OMA (Office for Metropolitan Architecture)

02_ ECOBOULEVARD OF THE NEW SUBURBAN EXTENSION OF MADRID, Madrid, Spain – Ecosistema Urbano

03 _ MADRID RIO, Madrid, Spain – West 8 urban design & landscape architecture

04 _ DIGITAL WATER PAVILION, Zaragoza, Spain – Carlo Ratti Associati

05 _ QUARTIERE PORTELLO, Milan, Italy “€“ Studio Valle Architetti Associati

06 _ MACIACHINI BUSINESS PARK, Milan, Italy “€“ Studio Elementare

CITTA’€ INCLUSIVA

I vincitori del Premio, annunciati il 15 settembre 2011, sono: Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga.

La giuria è stata guidata dal presidente del Cnappc Leopoldo Freyrie.

L’evento è realizzato in collaborazione con l”€™Uia (Unione internazionale architetti) e il Cnappc (Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori), insieme al Comune di Padova.

L’iniziativa è inserita nel programma culturale autunnale RAM Padova 2011. L’arte ci ri/guarda”.

Informazioni e biglietti

orario: 9-19 dal 27 al 31 ottobre, dall’€™1 novembre al 15 febbraio 9-18, lunedì chiuso

biglietto intero “‚€ 9, ridotto “‚€ 7 (i possessori di tessera RAM hanno diritto al biglietto ridotto)

il biglietto dà diritto all’€™acquisto della tessera Ram a prezzo ridotto

FONDAZIONE BARBARA CAPPOCHIN

Tel. 0039-049-8055642

www.barbaracappochinfoundation.net

tel. 049-8055642

[email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)