Omaggio a Francesco Cassandro | Camposampiero ricorda il giornalista recentemente scomparso

Pubblicata il 13/05/2024

Si terrà venerdì 17 maggio alle 21, in sala Filarmonica la serata “Omaggio a Francesco Cassandro”,

promossa dalla Biblioteca Comunale.

A poco più di tre mesi dalla scomparsa, Camposampiero rende il proprio doveroso tributo ad un professionista che ha lasciato il segno nel mondo della comunicazione e nei ricordi affezionati di molte persone.

Francesco Cassandro (Vigonza, 1952 – Camposampiero, 2024) giornalista e scrittore, è stato cronista politico al Gazzettino, testata per cui ha seguito e commentato i profondi e repentini cambiamenti degli scenari padovani e veneti terremotati da Tangentopoli. Capo ufficio stampa del Comune e della Provincia di Padova, consulente della società internazionale Burson – Marsteller, ha collaborato, inoltre, con L’Eco di Padova, Sette Giorni Veneto, Difesa del Popolo, Il Giornale di Vicenza.



Ha pubblicato:

Il coraggio della politica – Intervista a Luigi Gui (Editrice Gregoriana 1994);

Cronache di una rivoluzione (Centro Editoriale Cattolico 1996), il racconto dei sei drammatici anni che hanno sconvolto la politica padovana;

Costruire per rinascere e per innovare (2005)

“Un miracolo chiamato Nordest” (Editrice Aurora – 1998): un viaggio nell’economia padovana.

“Il tram a Padova” (Editrice Antenore, 1998)

Quel mattino sulla strada di Tobruk (Youcanprint 2015): il drammatico racconto di Gianluca Salviato, rapito in Libia da una banda legata ad Ansar Al Sharia.

C’è sempre una storia (Youcanprint (2020). Quarantanove interviste a imprenditori, artisti, scienziati, sportivi e religiosi.

Profumo di mughetto (Alba Edizioni 2022), un toccante romanzo dedicato alla moglie Luisa

In scienza e conoscenza (Cairo 2023) libro intervista a Roberta Nesto.



Dal 2008 al 2016 ha diretto “Il Camposampierese”, mensile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, esperienza che lo ha legato ancor più ad un territorio che ha raccontato con intelligenza e con lucide efficaci analisi.

L’omaggio si aprirà con una testimonianza di Ario Gervasutti, giornalista e scrittore. Interverranno Nicoletta Masetto, giornalista, Giorgio Bido, saggista.

Nel corso della serata verrà presentato il libro “C’è sempre una storia” uscito durante il lockdown, che Cassandro aveva potuto presentare a Camposampiero solo on line.



Conduce l’incontro Carlo Toniato, direttore dei servizi culturali.



L’ingresso è libero e gratuito.

Allegati



(Comune di Camposampiero)