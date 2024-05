Giornata Internazionale dei Musei 2024

Dal 1977 ogni anno ICOM organizza in tutto il mondo nel mese di maggio la Giornata Internazionale dei Musei, il cui scopo è quello di aumentare la consapevolezza che “I musei sono un importante mezzo di scambio culturale, di arricchimento delle culture e di sviluppo della comprensione reciproca, di cooperazione e pace tra i popoli.”

Il tema di quest’anno sarà Musei per l’Educazione e la Ricerca, che intende sottolineare l’importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche, che promuovono l’apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale, agevolando un approccio che mira al benessere complessivo della persona e della comunità locale.

ICOM Italia promuove per la giornata di sabato 18 maggio l’iniziativa Io non rischio: Protezione civile e musei insieme per la diffusione di buone pratiche. E’ un evento che rappresenta il primo passo di una collaborazione a lungo termine, e che nasce dal dialogo avviato tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il gruppo di lavoro ICOM Italia Prevenzione, Sicurezza ed Emergenza, con l’intento di sviluppare insieme soluzioni e buone pratiche di gestione delle emergenze all’interno dei luoghi della cultura.

Saranno due gli appuntamenti della giornata, che avranno luogo al Museo Eremitani:

durante tutta la mattinata, il gruppo di volontari della Protezione civile Io non rischio sarà presente presso il chiostro Albini per illustrare a tutti i cittadini le proprie attività, che in oltre 10 anni si sono concretizzate in migliaia di eventi di piazza in 2.150 Comuni in tutta Italia, con il coinvolgimento di circa 30.000 volontari appositamente formati

alle ore 11:00, in sala del Romanino, il gruppo di volontari della Protezione civile Nucleo tutela beni culturali terrà un intervento a più voci sulla tutela, salvaguardia e messa in sicurezza dei beni artistici e librari in caso di emergenze e disastri naturali

L’accesso a tutte le attività è gratuito e aperto a tutti gli interessati.

Vi aspettiamo!

Info

tel. 049 8204553

[email protected]

[email protected]

