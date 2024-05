Colpito da cavallo in un maneggio, dipendente 57enne muore nel Pisano

L’incidente mortale sul lavoro in un centro ippico di Crespina Lorenzana

Pisa, 14 mag. – E’ morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dal cavallo che stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespina Lorenzana (Pisa). Vittima un uomo di 57 anni che, da quanto si apprende, era un dipendente dell’allevamento e del maneggio da circa 30 anni. Il 57enne è stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 dell’Ausl Toscana nord ovest, ma è morto poco dopo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontedera (Pisa).

“Cordoglio e dolore per l’ennesimo incidente mortale sul lavoro, che si aggiunge alla già lunga lista di lutti, anche nella nostra regione, e la vicinanza alla famiglia della vittima” è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “L’impegno delle istituzioni è tanto più indispensabile – è il pensiero del presidente del Consiglio regionale – in un momento in cui l’incidenza di seri e spesso mortali incidenti sul lavoro si accentua, anziché diminuire, rendendo sempre più grave quella che deve essere considerata come un’emergenza nazionale”.

(Adnkronos)