Boston si porta sul 3-1, Oklahoma vince a Dallas

Boston a un passo dalla finale, Oklahoma vince a Dallas. Fattore campo violato, dunque, nelle sfide valide per gara-4 delle semifinali dei playoff Nba disputate nella notte italiana. I Celtics si impongono 109-102 a Cleveland, si portano sul 3-1 e si guadagnano il primo match point per chiudere la serie. Jayson Tatum ancora una volta fa la differenza, mettendo a referto 33 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Ottima anche la prestazione di Jaylen Brown che fa registrare al suo attivo 27 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra nel quintetto iniziale ospite anche Jrue Holiday che chiude con 16 punti (7 i rimbalzi, 5 gli assist), mentre dalla panchina arrivano gli 11 punti di Pritchard. I padroni di casa, davanti all'ex stella LeBron James, lottano e si affidano a Darius Garland per cercare di sfruttare il fattore campo, ma i suoi 30 punti (con 7 assist) non bastano. Sfiora la doppia doppia Mobley (19 punti e 9 rimbalzi) e 19 ne mette a referto anche LeVert, mentre sono 15 quelli di Strus. Niente da fare, vince Boston che vede la finale di Eastern Conference sempre più vicina.

Grande equilibrio a Ovest con la serie sul 2-2 dopo la vittoria esterna di Oklahoma in gara-4. I Thunder vincono 100-96 a Dallas, sfoggiando un grande Shai Gilgeous-Alexander che trascina i suoi con 34 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Chet Holmgren che sfiora la doppia doppia chiudendo con 18 punti e 9 rimbalzi, un pò come Luguentz Dort e Jalen Williams: per il primo 17 punti e 8 rimbalzi, per il secondo 14 e 9. Nonostante la ‘classicà tripla doppia (18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist), Luka Doncic non è nella sua serata migliore e i Mavericks ne risentono. Il più prolifico è P.J. Washington con 21 punti (per lui anche 12 rimbalzi), poi ne fanno 17 Jones Jr e 10 Gafford, mentre si ferma a 9 punti e altrettanti rimbalzi Irving. Oklahoma vince a Dallas e si porta sul 2-2.

