Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, svelati i giurati

MILANO (ITALPRESS) – Sono nove i giurati che sceglieranno i due vincitori dell’edizione 2024 della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il premio che il Consorzio Nazionale Imballaggi dedica alle nuove generazioni di giornalisti che si sono occupati di sostenibilità, riciclo e tematiche ambientali.

A far parte della giuria ci saranno Elena Golino, presidente della Commissione Cultura dell’Ordine dei giornalisti; Daiana Paoli, capo redattore Rai Tg1; Enza Prencipe, responsabile affari legali, societari e generali CONAI; Manuela Ravasio, direttore responsabile di Marie Claire; Roberta Scorranese, vice caposervizio del Corriere della Sera e direttrice scientifica del Master Arte in RCS Academy; Maria Pia Zorzi, capo servizio Rai Tgr Veneto.

Con loro Luca Brivio, responsabile comunicazione CONAI; Davide Russo, esperto presso l’ufficio stampa e comunicazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e il giornalista Gianni Todini.

«Siamo felici di essere riusciti a comporre una giuria così eterogenea, con figure di primo piano del mondo del giornalismo e della comunicazione che affiancano esperti di tutela ambientale e rappresentanti del sistema consortile – commenta Ignazio Capuano, presidente CONAI -. Un parterre a prevalenza femminile in cui dialogheranno esperienze diverse. E in un momento come questo, in cui a volte l’ideologia sulla transizione verde porta reazioni eccessive da parte dell’opinione pubblica, il contributo di questi giurati ha grandissima importanza: è compito dei professionisti dell’informazione offrire chiavi di lettura pragmatiche e punti di vista obiettivi quando si parla di salvaguardia dell’ambiente».

Tutti i giornalisti dai quarantacinque anni in giù possono candidare i loro articoli o i loro servizi pubblicati tra il 22 aprile 2023 e il 21 aprile 2024, con la Giornata mondiale della Terra (che si celebra ogni anno il 22 aprile) a fare da confine per il periodo di ammissione. Le candidature dovranno essere presentate entro il 1° giugno.

Saranno premiati un articolo scritto e un servizio radiotelevisivo. La cerimonia di consegna delle Fenici si terrà il 4 ottobre 2024, a Urbino, in occasione dell’edizione 2024 del Festival del giornalismo culturale.

– Foto CONAI –

(ITALPRESS).