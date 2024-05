Este: Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti culturali 2024

Home Notizie Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti culturali 2024

Si pubblica l’avviso per l’erogazione dei contributi economici a sostegno di iniziative e progetti culturali proposti da Associazioni culturali operanti nel territorio comunale, che siano volte a migliorare e potenziare l’offerta culturale per i cittadini e i visitatori. In generale l’Ente intende promuovere e sostenere:

– lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni popolari, della realtà territoriale locale, del patrimonio archeologico, monumentale, artistico, architettonico e naturale;

– la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, coreutica, cinematografica e audiovisiva;

– la diffusione della cultura intesa nel senso più ampio, attraverso: convegni, manifestazioni, mostre, rassegne, festival, ecc.

– iniziative culturali di pubblico interesse che arricchiscono il tessuto culturale, relazionale ed economico;

– iniziative ricreative e di animazione turistica a carattere emozionale, immersivo, esperienziale.

Le domande di contributo dovranno pervenire mediante sportello telematico polifunzionale. Non saranno prese in considerazione richieste di contributo pervenute con diverse modalità. Potranno pervenire richieste di contributo anche per iniziative già realizzate o in corso di realizzazione.

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

richiesta di contributo e relative dichiarazioni

curriculum del soggetto proponente che evidenzi le attività svolte e l’esperienza maturata nella realizzazione di iniziative similari o analoghe;

relazione descrittiva dettagliata dell’iniziativa secondo lo schema allegato A “Scheda di progetto”;

piano economico finanziario con dettagliate le voci di previsione di entrata, le voci di previsione di spesa e l’importo del contributo richiesto secondo lo schema allegato B “Entrate/Uscite”

“Entrate/Uscite” modulo DPO informativa privacy

Per ulteriori dettagli si rinvia alla documentazione in allegato

