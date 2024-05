ELEZIONI COMUNALI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024: SORTEGGIO DELL’ORDINE DEI CANDIDATI SINDACI E DELLE LISTE AD ESSI COLLEGATE

domenica 12 maggio 2024

ore 18.00

Sala della Giunta Comunale

Si avvisa che il Presidente della VIII SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONSELICE ha convocato per il giornoallepresso lala seduta della Commissione per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio per l’assegnazione del numero a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

I delegati di lista designati in sede di presentazione delle liste sono invitati a partecipare.