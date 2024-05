Efficacia e sicurezza, quali mutande assorbenti scegliere?

Le mutande assorbenti sono l’alternativa più sostenibile, ma non tutti i prodotti risultano essere a norma.

10 maggio 2024 –Altroconsumo ha condotto un’indagine sulle mutande assorbenti per aiutare le consumatrici nella scelta del modello migliore, analizzando le capacità di assorbimento e testandone la sicurezza. Se sul piano delle capacità di assorbimento i risultati sono positivi, su quello della sicurezza sono state riscontrate importanti carenze normative da colmare.

Come è emerso dal test Altroconsumo, le mutande assorbenti sono un’alternativa più sostenibile rispetto agli assorbenti tradizionali e spesso trattengono il flusso tanto quanto, se non di più, ma un aspetto rilevante da considerare è quello della sicurezza chimica.

Spesso, infatti,il rischio è che su questi prodotti siano presenti tracce di Pfas, un’ampia classe di composti inquinanti, come idrorepellenti, antigrasso, antimacchia e altri prodotti che persistono e si accumulano nell’ambiente. Un’esposizione prolungata ai Pfas potrebbe essere associata a diversi rischi per la salute, tra i quali disturbi endocrini, immunologici e oncologici.

Dalle analisi condotte, nelle quali Altroconsumo ha collaborato con l’organizzazione di consumatori inglese Which, i prodotti risultano essere a norma. Infatti, non sono stati trovati i Pfas cercati, o tutte rispettano i limiti di legge relative al piombo e all’argento. Ma, le analisi chimiche, pur non rivelando violazioni, mettono in luce rilevanti carenze normative: solo per una parte dei diecimila Pfas esistenti è previsto un quantitativo massimo stabilito dal Regolamento europeo per le sostanze chimiche (Reach).

Alcuni paesi Europei, pertanto, hanno proposto a Echa, l’Agenzia europea per la sicurezza chimica, di ampliare la lista di Pfas regolamentati, estensione che anche Altroconsumo ritiene necessario, data la pericolosità e la non degradabilità nell’ambiente di queste sostanze.

Tra i vari prodotti analizzati Nuvenia Intimawear by Nuvenia ha ottenuto la prima posizione della classifica, con un punteggio di qualità globale di 80/100, che gli è valso il riconoscimento come Migliore del Test e Miglior Scelta Green, grazie all’ottima assorbenza dovuta all’area di contatto più ampia e a doppio strato.

Segue Repeat Slip Mestruali Repeat 9 0 con un punteggio di 79/100 e con il riconoscimento di Miglior Scelta Green. Il prodotto assorbe bene, lo spessore assicura un comfort adeguato, anche se l’elevato numero di fibre vegetali utilizzato potrebbe dare una leggera sensazione di umidità.

Slowen So Simple Essenziale, invece, ottiene un punteggio di qualità globale pari a 71/100 e il riconoscimento come Miglior Scelta Green, grazie alla sua rapida assorbenza e al comfort assicurato, anche questo prodotto potrebbe dare una leggera sensazione di umidità.

Nelle successive posizioni della classifica: Uniqlo Slip Assorbenti Airism (67/100), Miglior Scelta Green, Sloggi Period Pants Hipster (79/100), Miglior Scelta Green, Lovable Slip da Ciclo Lavabile Flusso Medio (76/100), Miglior Scelta Green, Cool Period Mutandine Mestruali Flussi Moderati (75/100), Miglior Acquisto e Miglior Scelta Green, Thinx Hiphugger Moderate (67/100), Miglior Scelta Green, l’ultima posizione, invece, spetta a Primark Mini Slip Mestruali (59/100).

Solo Lovable e Sloggi riportano alcune tracce di piombo, ma inferiori ai limiti di legge. Queste tracce rappresentano un segnale di impurezza di produzione, ma non si riscontrano rischi per la salute.

Mentre, in altri tre prodotti, sono state riscontrate piccole tracce di argento, utilizzate per assicurare proprietà antiodore. Manca però una regolamentazione specifica, nonostante la classificazione di questa sostanza come molto tossica per la vita acquatica e potenzialmente dannosa per il feto.

NOTA METODOLOGICA

Altroconsumo aggiorna il test ogni due anni circa con nuovi prodotti. Le mutande assorbenti del test sono state acquistate tra 2020 e fine 2022; gli ultimi prodotti comprati sono stati testati tra gennaio e giugno 2023. Prezzi aggiornati a dicembre 2023.

Sono stati selezionati prodotti di colore nero per flussi medi (dove presenti), tra i modelli più diffusi, in negozi fisici e online.

La capacità di assorbimento pesa per il 40% sul giudizio globale: sono state verificate la quantità massima di liquido assorbito senza perdite e la velocità di assorbimento (su prodotto nuovo e dopo sei lavaggi); il giudizio è accettabile (due stelle e mezzo) se la mutanda assorbe come un assorbente usa e getta, sia per quantità sia per rapidità. La prova pratica conta il 30% ed è svolta, su prodotti resi anonimi, da un gruppo di donne che dà giudizi a diversi aspetti. La presenza di sostanze chimiche pesa il 10% (ma se avessimo riscontrato problemi di sicurezza avremmo penalizzato di più il prodotto). Il 10% dipende dalla completezza delle informazioni su etichette e confezioni. L’impatto ambientale conta il 10% e riguarda: quantità di rifiuti, composizione e certificazioni (informazioni disponibili sul comparatore online); la Miglior Scelta Green va a prodotti con 5 stelle in impatto ambientale e qualità almeno buona.