Comune di Padova: provvedimenti di viabilità, chiusure temporanee. Aggiornato al 10 maggio 2024

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Roberto Bracco, per tratte non superiori a 50 m. funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 13/05/2024 a venerdì 31/05/2024, per la sostituzione della condotta del gas metano;

via Federico Viscidi e via Alessandro Manzoni, tratto compreso tra i numeri civici 16 e 52, da lunedì 27/05/2024 a sabato 8/06/2024, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica;

via Cesare Battisti, tratto compreso tra riviera Dei Ponti Romani e via Degli Zabarella, lunedì 13/05/2024, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, per le operazioni di trasloco;

via Adda, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 m., da lunedì 13/05/2024 a venerdì 31/05/202, per la sostituzione della condotta del gas metano.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)