Birra Castello e padel, rinnovata la partnership con l’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso

Per gli appassionati di birra e padel dal 18 maggio a settembre in programma tornei ed eventi sportivi con tanti momenti di socialità e condivisione durante e dopo i match

Treviso, 10 maggio 2024 – Tra un set e l’altro prosegue la partnership tra Birra Castello e l’Adriano Panatta Racquet Club. È stata rinnovata da Giuseppe Micucci, direttore marketing e commerciale di Birra Castello s.p.a. e Adriano Panatta, Amministratore Unico della A&P International SPA, la collaborazione in esclusiva tra la birra del Padel, partner ufficiale FITP dal 2022, e il circolo sportivo del grande talento del tennis nazionale, per la fornitura di birra e il supporto, in qualità di sponsor, a tornei ed eventi sportivi organizzati all’interno del circolo.

In virtù dell’accordo, all’interno dell’Adriano Panatta Racquet Club, sarà possibile giocare nel campo da Padel intitolato a Birra Castello, partecipare a tornei di padel ed eventi sportivi co-organizzati e vincere gadget e premi firmati dalla birra del padel.

I primi tornei targati Birra Castello sono in programma da maggio e per tutta l’estate. Il 18 e il 19 maggio si terrà la seconda tappa del Torneo Circuito Giovanile agonistico padel Veneto, a seguire dal 18 al 26 maggio il Torneo Giovanile tennis under 12-14-16 maschile e femminile, dal 15 giugno al 3 luglio ci sarà invece il Torneo Open Tennis FITP – Trofeo Racquet Club -che prevede l’assegnazione di un montepremi di 4mila euro e, infine, il 6 e il 7 luglio sarà la volta del Master regionale Coppa Italia TPRA FITP.

“Per il secondo anno consecutivo- dichiarano congiuntamente Adriano Panatta, Amministratore Unico della A&P International SPA e Giuseppe Micucci direttore marketing e commerciale di Birra Castello – giochiamo in “doppio” per unire sport e convivialità in un contesto di primordine nel mondo dello sport italiano. Un’accoppiata che è risultata vincente già lo scorso anno quando associati e appassionati del club hanno partecipato numerosi ai tanti tornei di padel organizzati con Birra Castello e soprattutto si sono goduti il terzo tempo del padel. Siamo convinti che questo sodalizio tra due eccellenze del territorio possa continuare a dare grandi soddisfazioni e sempre più slancio ad una disciplina che continua ad essere in grande ascesa”.

