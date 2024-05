Nintendo lancia “Nintendo World Championships: NES Edition”

In un omaggio ai memorabili eventi Nintendo World Championships del passato, Nintendo ha annunciato il lancio di “Nintendo World Championships: NES Edition”, previsto per il 18 luglio. Oltre 150 sfide speedrun metteranno alla prova i giocatori di tutte le età sui giochi classici NES.

La nuova edizione del gioco celebra la ricorrenza della storica competizione, per la prima volta tenutasi nel 1990 e poi replicata nel 2015 e nel 2017. I partecipanti potranno immergersi in momenti iconici dei blockbuster della NES, con la possibilità di giocare titoli leggendari come “Super Mario Bros.”, “The Legend of Zelda”, e “Metroid”, e ancora Balloon Fight, Donkey Kong e Kirby’s Adventure, per citare i più conosciuti.

La modalità Sfide lampo permetterà ai giocatori di stabilire e superare i propri record personali in sfide singole, sbloccando nuove sfide e spille commemorative man mano che progrediscono. Per un divertimento condiviso, è disponibile anche una modalità Multigiocatore locale che supporta fino a otto partecipanti, perfetta per sfide amichevoli o familiari. I membri di Nintendo Switch Online avranno inoltre accesso esclusivo alla modalità Tornei mondiali, dove possono competere settimanalmente in cinque sfide diverse e scalare le classifiche globali.

Ecco il video di presentazione rilasciato sul canale Nintendo Italia di YouTube

[embedded content]

L’attesissimo “Nintendo World Championships: NES Edition – Set Deluxe” sarà disponibile dallo stesso giorno. Questo pacchetto esclusivo include una copia fisica del gioco, cinque spille collezionabili, tredici carte illustrative dei classici NES e una replica del leggendario NES Game Pak color oro, celebrativo dell’evento del 1990.

L’interesse per questo lancio è altissimo, e Nintendo ha promesso di rivelare ulteriori dettagli sulla pagina “Registra il tuo interesse” per il Set Deluxe, che sarà disponibile esclusivamente su My Nintendo Store in Europa.