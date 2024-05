Netflix e Roblox creano un parco a tema digitale: Netflix Nextworld

Netflix e Roblox hanno comunicato di aver lanciato una novità entusiasmante nel mondo del divertimento digitale: il parco a tema virtuale Netflix Nextworld. La collaborazione tra il colosso dello streaming e il mondo di Roblox hanno creato un’esperienza unica, trasformando le serie e i film più amati in avventure interattive tridimensionali.

Netflix Nextworld in accesso anticipato si presenta come un parco a tema digitale che i fan possono esplorare nelle diverse aree tematiche, riprodotte fedelmente nelle ambientazioni, per immergersi negli universi delle loro serie televisive preferite.

Al momento attuale sono disponibili tre mondi esplorativi collegati da un hub centrale. Gli spazi tematici includono “Stranger Things: Escape from Hawkins High“, “One Piece: East Blue Brawls” e “Rebel Moon: Outskirts Battle“, ciascuno popolato da personaggi iconici come Dustin, Monkey D. Luffy e Jimmy. All’interno del parco digitale sarà possibile anche cimentarsi in mini-giochi tematici. Durante l’esplorazione e il gioco, i giocatori potranno collezionare oggetti e accessori tratti dai diversi show e film, che possono utilizzare per personalizzare il loro “Fan Pod” — una base domestica privata o aperta alle visite degli amici. Di seguito il video di lancio.

[embedded content]

Netflix Nextworld prevede di ospitare eventi globali e premiere: il 17 maggio ospiterà la premiere di “Jurassic World: Chaos Theory”.

L’annuncio di Nextworld segue di pochi giorni l’altra grande novità che Roblox ha ufficializzato, permettendo ai propri partner commerciali di diffondere annunci video sulla sua piattaforma. Questa storica apertura permetterà ai brand di raggiungere la generazione Z degli utenti di Roblox stimabili in poco più di 37 milioni sui 73 milioni totali di utenti attivi quotidianamente sulla piattaforma.