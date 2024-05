La Giunta del CoDAU annuncia le date e la sede del prossimo Convegno Nazionale

Si è tenuta ieri presso l’Alumni Clubhouse della nuova sede della SDA Bocconi, la Giunta del CoDAU, l’Associazione che raggruppa i Direttori Generali di tutte le università italiane che ha approvato il prossimo Convegno Nazionale che si terrà presso l’Università degli Studi di Firenze dal 19 al 21 settembre.

Titolo del Convegno che vedrà accanto ai manager delle università, la partecipazione di esponenti delle istituzioni, della ricerca e delle imprese: “L’Università del futuro tra umanesimo governo dei dati e intelligenza artificiale” .

Il Codau si occupa principalmente di coordinare e indirizzare la gestione delle istituzioni universitarie italiane, supportando le università nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e intrattenendo contatti sistematici con vari enti e organismi, tra cui Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, sindacati, e ARAN, per discutere e promuovere normative e buone pratiche uniformi.

Al fine di garantire che le università italiane possano funzionare efficacemente e rimanere all’avanguardia in un contesto globale in continua evoluzione, Il CoDAU collabora con organizzazioni nazionali e internazionali per scambiare esperienze e formulare proposte normative che favoriscano l’integrazione europea ed extraeuropea e si impegna nella promozione professionale dei dirigenti universitari, favorendo la loro formazione e sviluppo attraverso varie iniziative.