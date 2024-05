ASCOM DAY YOUNG: LUNEDI 27 MAGGIO A VILLA GRIMANI

A cura del Gruppo Giovani di Confcommercio Ascom Padova, a partire dalle ore 9.00. Il focus? “come attrarre i giovani in azienda”

L’”Ascom Day”, il fortunato format di Confcommercio Ascom Padova che ogni anno raduna i propri quadri dirigenti di categoria e territorio per individuare le linee d’azione dell’associazione, adesso raddoppia e, con destinatari i giovani dell’organizzazione, diventa anche “Young”.

Nasce così “Ascom Day Youg”, primo importante appuntamento del nuovo consiglio dei Giovani Imprenditori dell’Ascom ed è in programma per il prossimo 27 maggio (è un lunedì) a Villa Grimani Valmarana di Noventa Padovana.

Incentrato sul tema dell’occupazione, l’Ascom Day Young cercherà di fornire risposte ad una delle maggiori necessità delle imprese: “Come attrarre talenti in azienda, ovvero come le politiche inclusive generano un vantaggio competitivo”.

Moderata da Silvia Pagliuca, giornalista esperta del mondo del lavoro e di sostenibilità, la mattinata di lavori si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali che seguiranno quello di Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Ascom Padova.

Sarà quindi la presidente del Gruppo, Anna D’Amico, a svolgere l’intervento introduttivo al quale faranno seguul tema “Creare una cito i contributi di Nicola Bertin, senior partner di EHR Italy e presidente di Servizi & Sviluppo Ascom Padova (“Le nuove regole per attrarre e coinvolgere i talenti”); mentre sultura equa e inclusiva : voce alle aziende”, si confronteranno Claudia Capuani, responsabile amministrazione e gestione del personale di IC Outsourcing; Erica Lion, legal counsel per Gottardo Spa e Antonio Sanguin, presidente di FIP articoli tecnici srl.

Di “Certificazione per la Parità di genere e altri strumenti per lo sviluppo aziendale” si occuperà Elisa Giacometti dell’area risorse umane e sviluppo organizzativo di Ascom Servizi mentre a chiudere i lavori sarà il vicepresidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Riccardo Capitanio che illustrerà come l’Ascom sia l’associazione che supporta le imprese.

Promosso nel quadro del programma FSE+PR Veneto – P.A.R.I. Progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l’equilibrio di genere, ad “Ascom Day Young” si può partecipare iscrivendosi alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o telefonando a Formazione Ascom Servizi Padova al numero 049 8209802

SCARICA LA LOCANDINA

Padova 10 maggio 2024

(Ascom Padova)